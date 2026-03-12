В Украине запускают новую систему контроля вакцинации: что изменится

Фото: из открытых источников

В Украине официально приступают к новому этапу цифрового взаимодействия для мониторинга вакцинации пациентов

Об этом сообщил Центр общественного здоровья, сообщает RegioNews.

Национальная служба здоровья и Центр общественного здоровья подписали Соглашение об информационном взаимодействии, которое позволит минимизировать ручную отчетность медицинских учреждений о проведенных и непроведенных прививках.

Взаимодействие между учреждениями будет происходить ежемесячно с соблюдением всех требований безопасности. Передаваться исключительно деперсонифицированная информация – данные о вакцинации без возможности идентификации пациентов.

На основе данных будет создан совместный дашборд в партнерстве со Всемирной организацией здравоохранения, что позволит отслеживать статистику вакцинации на национальном уровне, анализировать охват прививками и оперативно реагировать на проблемные вопросы.

"Автоматическое формирование данных о прививках в электронной системе позволяет врачу сосредоточиться на пациенте, а государству – видеть реальную картину вакцинации. Это основа для более сильной системы общественного здоровья и своевременных решений в сфере иммунизации", – отметила Наталья Гусак, глава НСЗУ.

Ранее отчетность предусматривала длительный ручной процесс: медработники заполняли таблицы, которые передавались руководству заведения, далее – в областные департаменты здравоохранения, и только потом информация попадала на национальный уровень.

"Мы начинаем новый этап в системе мониторинга вакцинации – использование данных ЕСОЗ для формирования отчетности. Это позволит перейти к современной и прозрачной системе анализа охвата прививками для защиты здоровья людей", – сообщил Владимир Курпита, генеральный директор Центра общественного здоровья.

Теперь данные, внесенные медиком в ЕСОЗ, автоматически становятся частью общенациональной статистики.

Напомним, с 1 января 2026 года в Украине вступил в силу обновленный Календарь профилактических прививок. Теперь обязательны будут прививки против 11 инфекционных заболеваний. Кроме того, с нового года стартовала бесплатная вакцинация от ВПЧ для девочек 12-13 лет.