В Украине запускают новую систему контроля вакцинации: что изменится
В Украине официально приступают к новому этапу цифрового взаимодействия для мониторинга вакцинации пациентов
Об этом сообщил Центр общественного здоровья, сообщает RegioNews.
Национальная служба здоровья и Центр общественного здоровья подписали Соглашение об информационном взаимодействии, которое позволит минимизировать ручную отчетность медицинских учреждений о проведенных и непроведенных прививках.
Взаимодействие между учреждениями будет происходить ежемесячно с соблюдением всех требований безопасности. Передаваться исключительно деперсонифицированная информация – данные о вакцинации без возможности идентификации пациентов.
На основе данных будет создан совместный дашборд в партнерстве со Всемирной организацией здравоохранения, что позволит отслеживать статистику вакцинации на национальном уровне, анализировать охват прививками и оперативно реагировать на проблемные вопросы.
"Автоматическое формирование данных о прививках в электронной системе позволяет врачу сосредоточиться на пациенте, а государству – видеть реальную картину вакцинации. Это основа для более сильной системы общественного здоровья и своевременных решений в сфере иммунизации", – отметила Наталья Гусак, глава НСЗУ.
Ранее отчетность предусматривала длительный ручной процесс: медработники заполняли таблицы, которые передавались руководству заведения, далее – в областные департаменты здравоохранения, и только потом информация попадала на национальный уровень.
"Мы начинаем новый этап в системе мониторинга вакцинации – использование данных ЕСОЗ для формирования отчетности. Это позволит перейти к современной и прозрачной системе анализа охвата прививками для защиты здоровья людей", – сообщил Владимир Курпита, генеральный директор Центра общественного здоровья.
Теперь данные, внесенные медиком в ЕСОЗ, автоматически становятся частью общенациональной статистики.
Напомним, с 1 января 2026 года в Украине вступил в силу обновленный Календарь профилактических прививок. Теперь обязательны будут прививки против 11 инфекционных заболеваний. Кроме того, с нового года стартовала бесплатная вакцинация от ВПЧ для девочек 12-13 лет.