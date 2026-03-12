Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 12 марта РФ атаковала Украину 94 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, более 60 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили или подавили 77 вражеских беспилотников, атаковавших север, юг и восток Украины.

Зафиксировано попадание 16 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение обломков на одной локации.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.

Напомним, ночью 12 марта в Минской громаде Черниговской области в результате атаки российского дрона погибла 15-летняя девочка, ее родители получили ранения.