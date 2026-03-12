09:52  12 марта
12 марта 2026, 09:35

СБУ проводит обыски в городском совете Львова: что известно

12 марта 2026, 09:35
Львовский городской совет. Фото: Общественное
Утром 12 марта правоохранители пришли с обысками в одно из управлений Львовского городского совета

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовский горсовет.

Управление СБУ проводит следственные действия по обстоятельствам, которые могут быть связаны с бронированием военнообязанных.

"Город будет полностью содействовать работе правоохранительных органов для установления всех обстоятельств дела и обеспечения справедливого расследования", – отмечается в сообщении.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили начальника одного из ТЦК и СП Полтавской области, который помог военнообязанным избежать призыва. Чиновник бронировал мужчин "на бумаге".

