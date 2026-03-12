ГСЧС ликвидировала последствия пожара после атаки вражеского дрона в Черниговской области

Фото: ГСЧС Черниговщины

Ночью 12 марта в Корюковском районе Черниговской области в результате падения вражеского беспилотного летательного аппарата возник пожар жилого дома и хозяйственного здания

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Черниговской области, передает RegioNews.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели, которые ликвидировали возгорание и устранили последствия происшествия.

На месте также работали психологи Главного управления ГСЧС Украины в Черниговской области, которые оказали помощь шестерым пострадавшим.

Как известно, погибла девочка 2010 года рождения. Ее мать и отец получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

Напомним, также ночью 12 марта враг более 10 раз атаковал два района Днепропетровской области артиллерией и беспилотниками. Пострадали мужчина и женщина – они были госпитализированы в состоянии средней тяжести.