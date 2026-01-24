В Полтавской области столкнулись Lexus и Nissan: двое пострадавших

Фото: полиция

ДТП произошло 23 января около 19:00 на автодороге Киев-Харьков, вблизи села Верхолы Полтавского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Во время разворота 38-летняя водитель Lexus столкнулась с автомобилем Nissan, за рулем которого находилась 45-летняя женщина.

В результате ДТП пострадали обе женщины. Их госпитализировали.

По данным возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства аварии.

Напомним, утром 24 января на Харьковщине автомобиль вылетел с дороги и перевернулся. Погиб двухмесячный ребенок, пострадала 24-летняя женщина и 4-летний ребенок.