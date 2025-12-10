Степан Гига не в коме: пиар-директор опровергла фейки об артисте

Фото: Instagram.com/stepan.giga_official

Пиар-директор Степана Гиги, Ирэна Зайко, опровергла информацию, распространенную журналистом Глаголой, о том, что певец находится в коме. Она отметила, что состояние артиста действительно тяжелое, но стабильное

Об этом Ирэна Зайко написала в Instagram, опубликовав переписку с журналистом Виталием Глаголой, передает RegioNews.

Она требует от журналиста раскрыть источники распространения ложной информации.

Глагола ответил, что не обязан раскрывать своих источников, но подчеркнул, что доверяет им. Он также выразил готовность опубликовать комментарий пиар-директора.

Ирэна Зайко отметила, что представители артиста уже комментировали его состояние.

"Состояние Степана Петровича тяжелое, но стабильное, и он получает всю необходимую медицинскую помощь. Нужно время на восстановление – это естественно. В случае любых изменений официальную информацию первым будет публиковать прессцентр артиста. Именно оттуда журналисты смогут получить проверенные данные. А все эти "слухи" нам точно ни к чему", – ответила она.

Напомним, в начале недели журналист и блогер Виталий Глагола со ссылкой на людей, приближенных к семье артиста сообщил, что Степан Гига впал в кому после тяжелых послеоперационных осложнений. Он также добавил, что состояние исполнителя оценивают как крайне тяжелое.