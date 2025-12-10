14:20  10 грудня
В Одесі викрили організаторів нелегального онлайн-покеру
10:49  10 грудня
На Прикарпатті на сходах лікарні знайшли новонароджену дівчинку
09:25  10 грудня
У Києві знайшли мертвим сина космонавта Каденюка – ЗМІ
UA | RU
UA | RU
10 грудня 2025, 14:45

Степан Гіга не в комі: піар-директорка спростувала фейки про артиста

10 грудня 2025, 14:45
Читайте также на русском языке
Фото: Instagram.com/stepan.giga_official
Читайте также
на русском языке

Піар-директорка Степана Гіги, Ірена Зайко, заперечила інформацію, поширену журналістом Глаголою, про те, що співак перебуває у комі. Вона зазначила, що стан артиста справді важкий, але стабільний

Про це Ірена Зайко написала в Instagram, опублікувавши листування із журналістом Віталієм Глаголою, передає RegioNews.

Вона вимагає від журналіста розкрити джерела поширення неправдивої інформації.

Глагола відповів, що не зобов'язаний розкривати своїх джерел, але наголосив, що довіряє їм. Він також висловив готовність опублікувати коментар піар-директорки.

Ірена Зайко зазначила, що представники артиста вже коментували його стан.

"Стан Степана Петровича важкий, але стабільний, і він отримує всю необхідну медичну допомогу. Потрібен час на відновлення – це природньо. У разі будь-яких змін офіційну інформацію першим публікуватиме пресцентр артиста. Саме звідти журналісти зможуть отримати перевірені дані. А всі ці "чутки" нам точно ні до чого", – відповіла вона.

Нагадаємо, на початку тижня журналіст і блогер Віталій Глагола з посиланням на людей, наближених до родини артиста повідомив, що Степан Гіга впав у кому після тяжких післяопераційних ускладнень. Він тако додав, що стан виконавця оцінюють як вкрай тяжкий.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна співак артист Степан Гіга здоров`я фейк журналіст
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
Українцям тепер можуть миттєво скасовувати відстрочку від мобілізації: названо причину
10 грудня 2025, 15:16
Останні заяви Путіна демонструють, що для нього жодного мирного процесу не існує
10 грудня 2025, 15:04
В Україні засекретили дані щодо кількості СЗЧ та дезертирства
10 грудня 2025, 14:50
На Буковині прикордонники затримали 39-річного чоловіка із підробленими документами
10 грудня 2025, 14:42
На Чернігівщині поліцейський автомобіль збив двох пішоходів: загинула дитина
10 грудня 2025, 14:30
В Одесі викрили організаторів нелегального онлайн-покеру
10 грудня 2025, 14:20
"Слуга народу": казка для дорослих, що стала інструкцією до помилок
10 грудня 2025, 14:09
"Пронін геть!": під Радою вимагають звільнення очільника Держфінмоніторингу
10 грудня 2025, 14:08
Частина Сум та району залишилася без електрики через аварію
10 грудня 2025, 13:58
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Всі публікації »
Ігор Луценко
Остап Дроздов
Олег Саакян
Всі блоги »