Степан Гіга не в комі: піар-директорка спростувала фейки про артиста

Фото: Instagram.com/stepan.giga_official

Піар-директорка Степана Гіги, Ірена Зайко, заперечила інформацію, поширену журналістом Глаголою, про те, що співак перебуває у комі. Вона зазначила, що стан артиста справді важкий, але стабільний

Про це Ірена Зайко написала в Instagram, опублікувавши листування із журналістом Віталієм Глаголою, передає RegioNews.

Вона вимагає від журналіста розкрити джерела поширення неправдивої інформації.

Глагола відповів, що не зобов'язаний розкривати своїх джерел, але наголосив, що довіряє їм. Він також висловив готовність опублікувати коментар піар-директорки.

Ірена Зайко зазначила, що представники артиста вже коментували його стан.

"Стан Степана Петровича важкий, але стабільний, і він отримує всю необхідну медичну допомогу. Потрібен час на відновлення – це природньо. У разі будь-яких змін офіційну інформацію першим публікуватиме пресцентр артиста. Саме звідти журналісти зможуть отримати перевірені дані. А всі ці "чутки" нам точно ні до чого", – відповіла вона.

Нагадаємо, на початку тижня журналіст і блогер Віталій Глагола з посиланням на людей, наближених до родини артиста повідомив, що Степан Гіга впав у кому після тяжких післяопераційних ускладнень. Він тако додав, що стан виконавця оцінюють як вкрай тяжкий.