22:03  08 декабря
ВСУ грозит новый "котел" в Донецкой области
19:34  08 декабря
Завтра в Украине прогнозируют дождь и снег
19:28  08 декабря
На Закарпатье задержали иностранца: он направлялся в Украину по железнодорожному пути
09 декабря 2025, 01:50

"Он говорит: "А что это он так близко": певица KOLA рассказала, ревнует ли ее муж, живущий за границей

09 декабря 2025, 01:50
Фото из открытых источников
Певица KOLA и ее муж практически живут в двух странах. Пока она находится в Украине, он находится в Израиле

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Певица KOLA рассказала, что она и ее муж до сих пор живут на расстоянии. Когда у нее есть свободные дни, она летает к нему в Израиль. Планов съехаться окончательно в одной из стран у пары нет. Однако артистка надеется, что они смогут договориться и быть вместе. При этом у них в отношениях нет ревности.

"Он говорит: "А что это он так близко? А что это такое?"

Справка. Kola осенью 2023 призналась, что тайно вышла замуж. О своем любимом она в интервью не говорит много. Однако известно, что его зовут Вячеслав и гражданин Израиля. По словам артистки, они впервые встретились летом 2022, когда она готовила благотворительное выступление в Израиле.

шоу-бизнес
