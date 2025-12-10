Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя розповів, скільки грошей витратили на відновлення квартири, яку зруйнував обстріл

Фото з відкритих джерел

Музикант Тарас Тополя розповів, скільки коштувало відновити квартиру, яка постраждала внаслідок обстрілу. За його словами, він та його колишня дружина відмовились від "банок" і донатів, і робили все самостійно

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Тарас Тополя зізнався, що відновлення квартири обійшлось у понад 2 мільйони гривень. Ремонтували все вони із колишньою дружиною самостійно. Також допомагали рідні та друзі.

"Нам пощастило. Найважливіше – діти живі. На щастя, їх не було в той момент. Так склались обставини. Навпроти нашого дому – "хрущівка", куди прямо влучило. Вона приблизно в 20 метрах від наших вікон. Знесло весь під'їзд. Там загинули люди, постраждало чимало. Збирати кошти для себе просто не міг. Нам друзі й батьки допомогли, були свої заощадження. 1 вересня діти повернулися назад. Уже кілька місяців вони живуть повноцінно там", - каже музикант.

Нагадаємо, що ніч на 23 червня під час обстрілу столиці одна з ракет влучила в багатоповерхівку в Шевченківському районі. Поруч жили Тарас та Олена Тополя з дітьми. Всередині, за словами артиста, все було розтрощене. На щастя, ніхто не постраждав з родини.

При цьому Олена Тополя розповідала, що все одно продовжувала жити у своїй квартирі. За її словами, там було все необхідне: ліжко, вода та газ