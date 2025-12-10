Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя розповів, скільки грошей витратили на відновлення квартири, яку зруйнував обстріл
Музикант Тарас Тополя розповів, скільки коштувало відновити квартиру, яка постраждала внаслідок обстрілу. За його словами, він та його колишня дружина відмовились від "банок" і донатів, і робили все самостійно
Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.
Тарас Тополя зізнався, що відновлення квартири обійшлось у понад 2 мільйони гривень. Ремонтували все вони із колишньою дружиною самостійно. Також допомагали рідні та друзі.
"Нам пощастило. Найважливіше – діти живі. На щастя, їх не було в той момент. Так склались обставини. Навпроти нашого дому – "хрущівка", куди прямо влучило. Вона приблизно в 20 метрах від наших вікон. Знесло весь під'їзд. Там загинули люди, постраждало чимало. Збирати кошти для себе просто не міг. Нам друзі й батьки допомогли, були свої заощадження. 1 вересня діти повернулися назад. Уже кілька місяців вони живуть повноцінно там", - каже музикант.
Нагадаємо, що ніч на 23 червня під час обстрілу столиці одна з ракет влучила в багатоповерхівку в Шевченківському районі. Поруч жили Тарас та Олена Тополя з дітьми. Всередині, за словами артиста, все було розтрощене. На щастя, ніхто не постраждав з родини.
При цьому Олена Тополя розповідала, що все одно продовжувала жити у своїй квартирі. За її словами, там було все необхідне: ліжко, вода та газ