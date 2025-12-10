Фото з відкритих джерел

Відомий співак Ілля Парфенюк розповів, скільки він заробляє на своїй творчості. За його словами, він сам ще не може повірити в такий успіх його роботи

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами артиста, на місяць життя в столиці йому потрібно близько 4 тисяч доларів. Це враховуючи оренду квартири, яка обходиться йому в понад 167 тисяч гривень. Ілля Парфенюк зазначив, що це адекватна ціна, враховуючи, що він живе в самому центрі Києва.

Також він натякнув, що на одному лише кліпі заробив 100 тисяч євро. Зазначається, що йдеться про музичне відео на пісню "Врубай", яке зібрало понад 80 мільйонів переглядів.

Нагадаємо, раніше чоловік MamaRika розповів, скільки заробляє співачка. Це близько 30-35 тисяч євро за квартал (приблизно 1,5-1,7 мільйона гривень).