Фото: YouTube

Блогерша Даша Квиткова в соцсети показала своего любимого мужа, но только его руку. СМИ этого хватило, чтобы догадаться, кто это может быть

Об этом сообщает Радио Люкс, передает RegioNews.

В Instagram Даша Квиткова опубликовала фотографию, где она прижимается к плечу незнакомца. Лица мужчины не видно, но можно заметить татуировку. В подписи инфлюэнсерка написала, что "должна что-то рассказать" подписчикам.

СМИ и поклонники благодаря татуировке стали пытаться угадать, кто новый избранник Даши Квитковой. В результате все пришли к выводу, что это 23-летний футболист сборной Украины Владимир Бражко.

Инсайдеры говорят, что пара вместе уже несколько месяцев. Отмечается, что их друзья о романе уже знают.

Справка. В 2020 году Даша Квиткова вышла замуж за ведущего Никиту Добрынина. В 2021 году у них родился сын Лев. Однако уже в 2023 году они объявили о разводе. После этого Даша Квиткова не говорила многое о своей личной жизни.