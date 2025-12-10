21:52  09 грудня
10 грудня 2025, 00:30

"Мені хочеться, я ж дівчинка": блогерка Даша Квіткова заговорила про весілля з футболістом Бражком

10 грудня 2025, 00:30
Ілюстративне фото
Даша Квіткова зізналась, що їй не подобається, коли порівнюють її нинішнього коханого із колишнім чоловіком Микитою Добриніним. За словами інфлюенсерки, такі розмови відбивають у неї бажання ділитися чимось особистим

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Даша Квіткова розповіла, що вона та футболіст Володимир Бражко ще не узаконили стосунки. Хоча про це були чутки. Проте вона додала, що "вона ж дівчинка", і весілля їй хочеться.

Вона також розповіла, чим її підкорив півзахисник київського "Динамо". За її словами, їй було важливо, як партнер ставитиметься до її сина.

"У мене є досвід, своє бачення стосунків, які хочу. У мене є дитина, за яку несу відповідальність. Тому тут просто склалося дуже багато факторів. Були чоловіки, які намагалися якось сподобатись мені, але на дитину взагалі не звертали увагу. Або улюблена частина чоловіків – це коли вони намагаються тебе купити. Але зараз жінки працюють і можуть оплатити його рахунок і всіх, хто сидить поруч. Тому такі підходи мені не подобались. А Вова… Він робив усе дуже обережно: більше робив, ніж казав. Він показав мені, що йому дуже цікаве моє життя. І не тільки я, а й мій син. Вони одразу подружились. Він питав постійно, як він і що він. Це такий момент, коли відчула себе вперше за чоловіком і що поруч зі мною є сильне плече", - каже Даша Квіткова.

Нагадаємо, що чутки про їхні стосунки з'явились ще в травні, хоча пара нічого не підтверджувала. В соціальній мережі Даша Квіткова опублікувала фотографію, де можна було побачити лише руку футболіста. Проте прихильники вже тоді впізнали його за татуюваннями. Уже згодом спортсмен на день народження Квіткової вперше підтвердив їхні стосунки публічно.

