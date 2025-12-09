22:03  08 грудня
09 грудня 2025, 01:50

"Він каже: "А що це він так близько": співачка KOLA розповіла, чи ревнує її чоловік, який живе за кордоном

09 грудня 2025, 01:50
Фото з відкритих джерел
Співачка KOLA та її чоловік практично живуть на дві країни. Доки вона в Україні, він знаходиться в Ізраїлі

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Співачка KOLA розповіла, що вона та її чоловік досі живуть на відстані. Коли в неї є вільні дні, вона літає до нього в Ізраїль. Планів з'їхатися остаточно в одній з країн у пари немає. Проте артистка сподівається, що вони зможуть домовитися та бути разом. При цьому в них у стосунках немає ревнощів.

"Він каже: "А що це він так близько? А що це таке?" Я кажу: "Ну, це так треба, це ж танці, все нормально". Ну, він мені довіряє, я йому теж. Ми стільки вже на відстані разом. Думаю, що якби хотіла з кимось загуляти, уже давно б це зробила", - каже KOLA.

Довідка. Kola восени 2023 року зізналась, що таємно вийшла заміж. Про свого коханого вона в інтерв'ю не говорить багато. Проте відомо, що його звуть В'ячеслав і він громадянин Ізраїлю. За словами артистки, вони вперше зустрілись влітку 2022 року, коли вона готувала благодійний виступ в Ізраїлі.

