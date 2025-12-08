Куди поїхати на Новорічні свята в Україні: найкращі напрямки, окрім Карпат

Попри війну і складні часи, українці продовжують шукати можливість відпочити, змінити обстановку та провести Новорічні свята у затишній атмосфері. Карпати традиційно залишаються найпопулярнішим зимовим напрямком, але Україна має багато інших місць, які дарують спокій, красу та святковий настрій

Ось добірка локацій, куди можна поїхати на Новий рік та Різдво, її демонструє RegioNews.

Львів: різдвяний настрій та тепла атмосфера

Львів зустрічає гостей спокійними, але атмосферними ярмарками, святковими гуляннями та традиційними колядками. Тут працюють музеї, кав’ярні, театри та галереї. Особливою популярністю користуються Площа Ринок, Шевченківський гай та вертепи, що наповнюють місто духом Різдва.

Тернопіль і область: тихий відпочинок і культурні локації

Тернопіль — місто без натовпів, зі спокійною і водночас святковою атмосферою. Чудові додаткові локації для мандрівки: Збаразький замок, Теребовлянський замок, Джуринський водоспад та легендарна печера Оптимістична. Підійде для тих, хто прагне тиші та історичних місць.

Ужгород і Закарпаття: м’який клімат і європейський колорит

Закарпаття — один із найбільш комфортних зимових регіонів. Сюди їдуть за теплішою погодою, винами, термальними басейнами та мальовничими містами. В Ужгороді варто відвідати замок та набережну, у Мукачеві — фортецю Паланок. Також доступні термальні комплекси Косино й Берегово.

Кам’янець-Подільський: новорічна казка над каньйоном

Зимовий Кам’янець виглядає як казкове місто. Фортеця, каньйон, Старе місто та святкові події створюють особливу атмосферу. Місце підійде для тих, хто хоче спокійного відпочинку з історією та колоритом.

Вінниця: місто комфорту та затишних прогулянок

Вінниця сьогодні — один із найстабільніших тилових центрів. Тут комфортно відпочивати, гуляти набережною Південного Бугу, відвідувати Музей-садибу Пирогова та місцеві святкові локації. Підходить для тих, хто хоче неквапливих новорічних днів.

Чернівці: європейська архітектура та святкові вогні

Чернівці — місто з австрійським шармом, яке взимку перетворюється на справжню святкову локацію. Університет — об’єкт ЮНЕСКО, театр, старовинні вулиці та різдвяні прикраси роблять місто одним із найкрасивіших у сезон. Поруч — Хотинська фортеця, яка також варта уваги.

Поради перед мандрівкою

Перевіряйте безпекову ситуацію в регіоні.

Заздалегідь уточнюйте наявність укриттів у готелях.

Плануйте транспорт — квитки швидко розбирають.

Будьте готові до повітряних тривог і дотримуйтесь правил безпеки.

Новорічні свята в Україні можна провести красиво, спокійно й атмосферно — головне обрати напрямок, який відповідає вашому настрою.