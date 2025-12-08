22:03  08 грудня
ЗСУ загрожує новий "котел" на Донеччині
19:34  08 грудня
Завтра в Україні прогнозують дощ і сніг
19:28  08 грудня
На Закарпатті затримали іноземця: він прямував в Україну залізничною колією
UA | RU
UA | RU
08 грудня 2025, 22:59

Куди поїхати на Новорічні свята в Україні: найкращі напрямки, окрім Карпат

08 грудня 2025, 22:59
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Попри війну і складні часи, українці продовжують шукати можливість відпочити, змінити обстановку та провести Новорічні свята у затишній атмосфері. Карпати традиційно залишаються найпопулярнішим зимовим напрямком, але Україна має багато інших місць, які дарують спокій, красу та святковий настрій

Ось добірка локацій, куди можна поїхати на Новий рік та Різдво, її демонструє RegioNews.

Львів: різдвяний настрій та тепла атмосфера

Львів зустрічає гостей спокійними, але атмосферними ярмарками, святковими гуляннями та традиційними колядками. Тут працюють музеї, кав’ярні, театри та галереї. Особливою популярністю користуються Площа Ринок, Шевченківський гай та вертепи, що наповнюють місто духом Різдва.

Тернопіль і область: тихий відпочинок і культурні локації

Тернопіль — місто без натовпів, зі спокійною і водночас святковою атмосферою. Чудові додаткові локації для мандрівки: Збаразький замок, Теребовлянський замок, Джуринський водоспад та легендарна печера Оптимістична. Підійде для тих, хто прагне тиші та історичних місць.

Ужгород і Закарпаття: м’який клімат і європейський колорит

Закарпаття — один із найбільш комфортних зимових регіонів. Сюди їдуть за теплішою погодою, винами, термальними басейнами та мальовничими містами. В Ужгороді варто відвідати замок та набережну, у Мукачеві — фортецю Паланок. Також доступні термальні комплекси Косино й Берегово.

Кам’янець-Подільський: новорічна казка над каньйоном

Зимовий Кам’янець виглядає як казкове місто. Фортеця, каньйон, Старе місто та святкові події створюють особливу атмосферу. Місце підійде для тих, хто хоче спокійного відпочинку з історією та колоритом.

Вінниця: місто комфорту та затишних прогулянок

Вінниця сьогодні — один із найстабільніших тилових центрів. Тут комфортно відпочивати, гуляти набережною Південного Бугу, відвідувати Музей-садибу Пирогова та місцеві святкові локації. Підходить для тих, хто хоче неквапливих новорічних днів.

Чернівці: європейська архітектура та святкові вогні

Чернівці — місто з австрійським шармом, яке взимку перетворюється на справжню святкову локацію. Університет — об’єкт ЮНЕСКО, театр, старовинні вулиці та різдвяні прикраси роблять місто одним із найкрасивіших у сезон. Поруч — Хотинська фортеця, яка також варта уваги.

Поради перед мандрівкою

  • Перевіряйте безпекову ситуацію в регіоні.
  • Заздалегідь уточнюйте наявність укриттів у готелях.
  • Плануйте транспорт — квитки швидко розбирають.
  • Будьте готові до повітряних тривог і дотримуйтесь правил безпеки.

Новорічні свята в Україні можна провести красиво, спокійно й атмосферно — головне обрати напрямок, який відповідає вашому настрою.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
відпочинок Новий рік
Новорічний стіл українців у 2025 році обійдеться дорожче: скільки треба мати в гаманці
08 грудня 2025, 19:52
На Софійській площі в Києві почали встановлювати головну ялинку країни
27 листопада 2025, 18:26
Молоко та масло дешевшають: українці можуть зекономити до 35% до Нового року
26 листопада 2025, 22:25
Всі новини »
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
В Україні перевірять усі дитячі будинки
08 грудня 2025, 23:15
Росіяни скинули авіабомбу на Краматорськ
08 грудня 2025, 22:59
РФ завдала масованого удару по Сумах: у місті відсутнє електропостачання
08 грудня 2025, 22:36
Гаранта Конституції немає
08 грудня 2025, 22:26
Працівниця київського фунікулера створює різдвяний настрій пасажирам - відео
08 грудня 2025, 22:16
ЗСУ загрожує новий "котел" на Донеччині
08 грудня 2025, 22:03
Хотіла купити інвертор: аферисти вкрали у жительки Буковини десятки тисяч гривень
08 грудня 2025, 21:55
В Лос-Анджелесі оголосили номінантів 83-ї премії "Золотий глобус"
08 грудня 2025, 21:45
ВАКС призначив заставу для помічника нардепки Скороход: яка сума
08 грудня 2025, 21:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Сергій Фурса
Всі блоги »