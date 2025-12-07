Зірка Холостяка Софія Шамія розповіла, скільки повинен заробляти чоловік, щоб бути із нею

Фото з відкритих джерел

Зірка Холостяка Софія Шамія зізнається, що поруч із собою вона хоче успішного чоловіка. Зокрема, щоб він мав статус

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Софія Шамія зазначила, що чоловік поруч з нею повинен мати статус. Йдеться не лише про гроші, але й про амбіції. Зірка Холостяка пояснила, що вона хоче пишатися своїм партнером.

"Має заробляти більше, ніж я. Десь 5 тисяч доларів. Може, так приблизно. Хоча я в нього все одно нічого не проситиму купляти собі, бо для мене це приниження. Якщо сам захоче – не проти. А щоб просити в нього гроші і щоб потім він дорікнув мені: "Ага, поверни мені назад воду "Моршинську" чи "Джерельну", – не планую", - каже Софія.

Нагадаємо, раніше чоловік MamaRika розповів, скільки заробляє співачка. Це близько 30-35 тисяч євро за квартал (приблизно 1,5-1,7 мільйона гривень).