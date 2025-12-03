Нацвідбір на "Євробачення-2026": відомі імена перших дев'яти фіналістів

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це передає RegioNews.

За повідомленням Суспільного, останнього – десятого учасника фіналу визначать онлайн-голосуванням серед виконавців лонгліста, які не потрапили до дев'ятки фіналістів.

Голосування відбудеться в мобільному застосунку "Дія" у січні.

До фіналу вже потрапили Jerry Heil, Laud, Leléka, Molodi, Monokate, Mr. Vel, The Elliens, Valeriya Force та ЩукаРиба.

Онлайн-голосування визначить ще одного учасника серед Anstay, Karyotype, Khayat, Mon Fia, Oks та Марти Адамчук.

Музична продюсерка відбору Джамала зазначила, що процес відбору був складним, адже цього року конкурс відзначається високим рівнем вокальної майстерності та пісенної якості учасників. Вона закликала глядачів активно голосувати за своїх фаворитів, адже від цього залежить доля останнього фіналіста.

Повний список учасників фіналу оприлюднять до 15 січня 2026 року, а сам фінал нацвідбору відбудеться у лютому.

Як відомо, 70-й ювілейний конкурс "Євробачення-2026" пройде у Відні (Австрія). Півфінали відбудуться 12 та 14 травня, а гранд фінал – 16 травня на Wiener Stadthalle.

Нагадаємо, торік гурт Ziferblat представив Україну на Євробаченні 2025 з піснею "Bird Of Pray". У фіналі Україна посіла 9 місце, тим самим потрапивши до топ-10.