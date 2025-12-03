Жартував над ухилянтами – тепер у ЗСУ: актор Кирило Ганін мобілізувався

Фото: Instagram/Кирило Ганін

Український актор Кирило Ганін, відомий за ролями у фільмі "Песики" та шоу "Ліга сміху", мобілізувався до лав ЗСУ

Про це повідомляють "Коментарі", передає RegioNews.

За інформацією видання, 2 грудня 31-річного артиста доставили до Святошинського територіального центру комплектування, де він пройшов військово-лікарську комісію. Після огляду Ганіна відібрали до однієї з бойових бригад ЗСУ.

Сам актор поки публічно не коментував своє рішення.

Відомо, що раніше він двічі намагався потрапити на фронт, однак військкомат відмовляв, вважаючи, що Ганін приносить більше користі в інформаційному просторі, допомагаючи збирати донати для військових.

Що відомо про Кирила Ганіна

Кирило Ганін – український актор, комік і гуморист.

Народився у Києві. Популярність здобув завдяки ролям у серіалах "Громада", "СуперКопи", "Танька і Володька", а також як капітан команди "НОС" у "Лізі сміху".

У 2024 році він зіграв одну з головних ролей у комедійному фільмі "Песики" разом із Лесею Нікітюк.

Нагадаємо, раніше Ганін неодноразово жартував над ухилянтами. Зокрема, над чоловіками, які намагалися втекти з України через річку Тиса. На його думку, це найгірший вибір, який можна зробити.