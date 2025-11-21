Фото з відкритих джерел

Реперка alyona alyona розповіла, що з проєкту вона має лише частку доходу. Більшість коштів йде на наступні кліпи, розрахунки з музикантами, роялті

Про це артистка розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну, передає RegioNews.

На місяць це може бути лише 3-4 тисячі доларів, каже реперка. Тобто, за її словами, це навіть не половина доходу з проєкту. Водночас концерти теж не приносять величезних цифр: alyona alyona зізналась, що виступ може принести їй 300-400 доларів.

"Концерт – це велика команда, ти всім платиш. З концерту я отримую доларів 300-400. Мені краще написати пісню на продаж, це буде набагато більший дохід, ніж концерт", - каже відверто артистка.

Нагадаємо, раніше чоловік MamaRika розповів, скільки заробляє співачка. Це близько 30-35 тисяч євро за квартал (приблизно 1,5-1,7 мільйона гривень).