14:02  22 листопада
На Львівщині без світла залишились понад 150 населених пунктів
10:47  22 листопада
Росіяни вночі атакували Дніпропетровську область ударними дронами
07:56  22 листопада
У Тернополі зростає кількість жертв після ракетного удару
21 листопада 2025, 19:30

Відома реперка alyona alyona зізналась, скільки вона заробляє: від проєкту не бере навіть половину

21 листопада 2025, 19:30
Фото з відкритих джерел
Реперка alyona alyona розповіла, що з проєкту вона має лише частку доходу. Більшість коштів йде на наступні кліпи, розрахунки з музикантами, роялті

Про це артистка розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну, передає RegioNews.

На місяць це може бути лише 3-4 тисячі доларів, каже реперка. Тобто, за її словами, це навіть не половина доходу з проєкту. Водночас концерти теж не приносять величезних цифр: alyona alyona зізналась, що виступ може принести їй 300-400 доларів.

"Концерт – це велика команда, ти всім платиш. З концерту я отримую доларів 300-400. Мені краще написати пісню на продаж, це буде набагато більший дохід, ніж концерт", - каже відверто артистка.

Нагадаємо, раніше чоловік MamaRika розповів, скільки заробляє співачка. Це близько 30-35 тисяч євро за квартал (приблизно 1,5-1,7 мільйона гривень).

шоу-бизнес
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
Стало відомо, скільки українців подали заявку на "Зимову підтримку"
22 листопада 2025, 15:11
Росіяни окупували ще 4 населені пункти на Донеччині
22 листопада 2025, 14:41
Україна оголосила у розшук Міндіча і Цукермана
22 листопада 2025, 14:16
На Львівщині без світла залишились понад 150 населених пунктів
22 листопада 2025, 14:02
Єрмак очолить українську делегацію для переговорів із США та РФ
22 листопада 2025, 13:25
У ДБР оприлюднили перші результати розслідування у справі "Мідас"
22 листопада 2025, 13:12
"Нафтогаз" підписав важливу угоду про постачання газу із США
22 листопада 2025, 12:28
У Білорусі помилували десятки громадян України: подробиці
22 листопада 2025, 11:59
Українські прикордонники знищили рідкісну машину окупантів на Донеччині
22 листопада 2025, 11:22
У США сумніваються у перемозі України у війні з Росією
22 листопада 2025, 10:59
