Лидер группы "Скай" Олег Собчук попал в больницу: все подробности

Фото: из открытых источников

Фронтмен украинской рок-группы SKAI Олег Собчук несколько дней назад оказался в больнице после резкого ухудшения самочувствия

Как передает RegioNews об инциденте сообщили на официальной странице группы в Facebook.

Врачи диагностировали у артиста предынфарктное состояние и держали его под постоянным наблюдением.

По сообщению команды группы, специалисты смогли быстро стабилизировать состояние Олега.

Пока информация о его госпитализации в Facebook, где речь шла, уже удалена.

Ранее не сообщалось о проблемах с сердцем у Собчука, а причины предынфарктного состояния остаются неизвестными.

Справка: Олег Собчук родился в Тернополе в 1980 году. С детства увлекался музыкой и самостоятельно учился играть на гитаре. Он является автором текстов к песням группы "СКАЙ", созданной в 2001 году.

К 2023 году Олег был женат на Марии, в браке родилось двое детей. Музыкант любит активный отдых: лыжи, велосипеды, походы в горы и другие виды спорта.

С началом войны активно поддерживает украинских военных – концерты, волонтерские акции. Учредил фонд "Подари свет", который помогает детям-сиротам и детям с инвалидностью.

