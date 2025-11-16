17:23  16 ноября
На Волыни 12-летний парень попал в реанимацию из-за алкоголя: как наказали мать
В Днепре легковушка спровоцировала ДТП: фура опрокинулась и протаранила здание
После игры ветеранов в Луцке умер бывший игрок сборной Украины
Лидер группы "Скай" Олег Собчук попал в больницу: все подробности

Фото: из открытых источников
Фронтмен украинской рок-группы SKAI Олег Собчук несколько дней назад оказался в больнице после резкого ухудшения самочувствия

Как передает RegioNews об инциденте сообщили на официальной странице группы в Facebook.

Врачи диагностировали у артиста предынфарктное состояние и держали его под постоянным наблюдением.

По сообщению команды группы, специалисты смогли быстро стабилизировать состояние Олега.

Пока информация о его госпитализации в Facebook, где речь шла, уже удалена.

Ранее не сообщалось о проблемах с сердцем у Собчука, а причины предынфарктного состояния остаются неизвестными.

Справка: Олег Собчук родился в Тернополе в 1980 году. С детства увлекался музыкой и самостоятельно учился играть на гитаре. Он является автором текстов к песням группы "СКАЙ", созданной в 2001 году.

К 2023 году Олег был женат на Марии, в браке родилось двое детей. Музыкант любит активный отдых: лыжи, велосипеды, походы в горы и другие виды спорта.

С началом войны активно поддерживает украинских военных – концерты, волонтерские акции. Учредил фонд "Подари свет", который помогает детям-сиротам и детям с инвалидностью.

Напомним, певец MELOVIN, два года назад признавшийся о неизлечимой болезни, снова поделился новыми подробностями своего здоровья. Артист опубликовал фото с больничной койки, где он находится под капельницей, и рассказал о своем сложном диагнозе: генерализованное тревожное расстройство и тяжелый депрессивный эпизод.

