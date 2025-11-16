Фото: skaiband

Фронтмен українського рок-гурту SKAI Олег Собчук кілька днів тому опинився в лікарні після різкого погіршення самопочуття

Як передає RegioNews про інцидент повідомили на офіційній сторінці гурту у Facebook.

Лікарі діагностували у артиста передінфарктний стан та тримали його під постійним наглядом.

За повідомленням команди гурту, спеціалісти змогли швидко стабілізувати стан Олега.

Наразі інформація про його госпіталізацію у Facebook, де про це йшлося, вже видалена.

Раніше не повідомлялося про проблеми із серцем у Собчука, а причини передінфарктного стану залишаються невідомими.

Довідка: Олег Собчук народився у Тернополі у 1980 році. З дитинства захоплювався музикою і самостійно навчався грати на гітарі. Він є автором текстів до пісень гурту "СКАЙ", створеного у 2001 році.

До 2023 року Олег був одружений з Марією, у шлюбі народилося двоє дітей. Музикант любить активний відпочинок: лижі, велосипед, походи в гори та інші види спорту.

З початком війни активно підтримує українських військових – концерти, волонтерські акції. Заснував фонд "Подаруй світло", який допомагає дітям-сиротам та дітям з інвалідністю.

Нагадаємо, співак MELOVIN, який два роки тому зізнався про невиліковну хворобу, знову поділився новими подробицями свого здоров'я. Артист опублікував фото з лікарняного ліжка, де він перебуває під крапельницею, і розповів про свій складний діагноз: генералізований тривожний розлад та важкий депресивний епізод.