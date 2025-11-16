17:23  16 листопада
На Волині 12-річний хлопець потрапив у реанімацію через алкоголь: як покарали матір
13:51  16 листопада
У Дніпрі легковик спровокував ДТП: фура перекинулась і протаранила будівлю
13:13  16 листопада
Після гри ветеранів у Луцьку помер колишній гравець збірної України
UA | RU
UA | RU
16 листопада 2025, 17:53

Лідер гурту "Скай" Олег Собчук потрапив до лікарні: усі подробиці

16 листопада 2025, 17:53
Читайте также на русском языке
Фото: skaiband
Читайте также
на русском языке

Фронтмен українського рок-гурту SKAI Олег Собчук кілька днів тому опинився в лікарні після різкого погіршення самопочуття

Як передає RegioNews про інцидент повідомили на офіційній сторінці гурту у Facebook.

Лікарі діагностували у артиста передінфарктний стан та тримали його під постійним наглядом.

За повідомленням команди гурту, спеціалісти змогли швидко стабілізувати стан Олега.

Наразі інформація про його госпіталізацію у Facebook, де про це йшлося, вже видалена.

Раніше не повідомлялося про проблеми із серцем у Собчука, а причини передінфарктного стану залишаються невідомими.

Довідка: Олег Собчук народився у Тернополі у 1980 році. З дитинства захоплювався музикою і самостійно навчався грати на гітарі. Він є автором текстів до пісень гурту "СКАЙ", створеного у 2001 році.

До 2023 року Олег був одружений з Марією, у шлюбі народилося двоє дітей. Музикант любить активний відпочинок: лижі, велосипед, походи в гори та інші види спорту.

З початком війни активно підтримує українських військових – концерти, волонтерські акції. Заснував фонд "Подаруй світло", який допомагає дітям-сиротам та дітям з інвалідністю.

Нагадаємо, співак MELOVIN, який два роки тому зізнався про невиліковну хворобу, знову поділився новими подробицями свого здоров'я. Артист опублікував фото з лікарняного ліжка, де він перебуває під крапельницею, і розповів про свій складний діагноз: генералізований тривожний розлад та важкий депресивний епізод.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
лікарня артист Олег Собчук співак
Фронтмен "Бумбоксу" пояснив, чому не відмовиться від російськомовних пісень
23 жовтня 2025, 14:48
Всі новини »
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
Синоптики попереджають: сильний вітер накриє Карпати та західні області
16 листопада 2025, 18:18
На Волині 12-річний хлопець потрапив у реанімацію через алкоголь: як покарали матір
16 листопада 2025, 17:23
Після Міндічгейту артисти відмовляються співпрацювати з "Кварталом-95"
16 листопада 2025, 16:29
На Полтавщині чоловік загинув під потягом: поліція встановлює деталі
16 листопада 2025, 15:53
На Херсонщині РФ обстріляла маршрутку та поліцейське авто: є загиблі та поранені
16 листопада 2025, 15:35
Сили оборони України уразили НПЗ у Самарській області та базу БпЛА "Рубікон"
16 листопада 2025, 15:07
Мін Діч: діагноз хронічної хвороби української влади
16 листопада 2025, 14:44
У Харкові дрон РФ влучив у дитячий майданчик
16 листопада 2025, 14:18
У Дніпрі легковик спровокував ДТП: фура перекинулась і протаранила будівлю
16 листопада 2025, 13:51
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Віктор Шлінчак
Мар'яна Безугла
Всі блоги »