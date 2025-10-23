Фото: Instagram.com/boomboxfamily

Фронтмен украинской группы "Бумбокс" и военнослужащий ВСУ Андрей Хливнюк заявил, что не собирается удалять свои русскоязычные песни со стриминговых платформ

Об этом он отметил в интервью Ukraїner W, передает RegioNews.

По его словам, авторские поступления от этих треков частично идут на обеспечение отряда на фронте.

""Зарезать" их – это просто отрезать самому себе ветку. Я не могу отречься. Я хочу, чтобы это было по-другому, но для этого нужно делать другой материал. Не нужно думать, что там было вчера. Работай. Занимайся. Что это за подчистку хвостов? Рыльце уже в пушку. Все", – отметил Хливню.

Музыкант также подчеркнул, что не планирует переводить "известные, уже изданные песни". "Они уже живут своей жизнью, Бог с ними. Есть – и есть…", – добавил он.

Напомним, недавно Андрей Хливлюк рассказал, где служит на самом деле. С первых дней полномасштабной войны музыкант покинул сцену и взял в руки оружие.