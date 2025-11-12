18:44  11 листопада
Помер відомий український політик
17:59  11 листопада
Завтра в Україні буде холодно і дощитиме
15:39  11 листопада
В Україні різко подорожчали популярні продукти
12 листопада 2025, 01:30

"Міг душити. Був дуже агресивним": співачка Lama розповіла про свої токсичні стосунки з аб'юзером

12 листопада 2025, 01:30
Фото з відкритих джерел
Українська співачка Lama (Наталя Дзеньків) розповіла про досвід аб'юзивних стосунків. Доходило до того, що колишній коханий піднімав на неї руку

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами артистки, після розлучення з колишнім чоловіком Віталієм вона почала зустрічатися з іншою людиною. Ці стосунки тривали чотири роки, але це був дуже негативний досвід.

"У мене були 4 роки стосунки. Вони були хворі, скажімо так. Неправильні вони були. Мене накрив конкретно невроз. Це не про те, що хтось поганий. Коли ми в стосунках, ми обоє впливаємо на це все. Тобто ти йдеш на щось, погоджуєшся чи не погоджуєшся, коли вже маєш більший досвід. Мені треба було побути з тиранами, аби навчитися", - каже Lama.

Чоловік дуже її ревнував. Ці стосунки, каже співачка, виснажили її фізично і морально. Останньою краплею стало те, що він підняв на неї руку.

"Я сама від нього пішла, бо це настільки було неправильно. Вони від початку були неправильними, і ця неправильність розрослася у таку велику пухлину. Але я усвідомила, як воно не має бути. Це вже до бійки доходило. Я стала непрацездатна. Міг душити чи ще щось. Був дуже агресивним", - каже співачка.

Довідка. Lama - український проєкт, створений співачкою Наталією Дзеньків та саунд-продюсером України Віталієм Телезином у 2005 році. В "арсеналі" артистки десятки хітів. Після 2022 року вона активно займається волонтерством, збираючи кошти для ЗСУ та вимушено переміщених осіб. Зокрема, присвятила пісню "Сильні люди" українському народу та ЗСУ.

