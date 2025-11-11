"Я дізналася, що таке магія тіктоку": ведуча Маша Єфросиніна розповіла про скандал з Волошиним через Анну Трінчер

Фото з відкритих джерел

Кілька років тому між Машею Єфросиніним та скандальним блогером Олександром Волошиним сталась суперечка. Причиною було інтерв'ю з колишньою дружиною блогера, співачкою Анною Трінчер

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами Маші Єфросиніної, тоді Олександр Волошин перекрутив її слова. Проте зупинити скандал не вже не вдавалось. Тому потім він виступив з новою заявою, і назвав ведучу лицеміркою.

Тепер Маша пояснила, що блогер просто обрізав її фразу з інтерв'ю. В результаті вийшло так ніби Єфросиніна звинувачує Анну Трінчер у тому, що співачка заробляє і витрачає на себе гроші під час повномасштабної війни.

"В інтерв’ю я кажу Ані: "Чи ок по-твоєму робити розпаковки багатого життя ось так показово?" Її колишній чоловік вирізав слово "показово", і виходить, що я кажу: "А хіба нормально кічитися багатством зараз?" Я дізналася, що таке магія тіктоку. Люди не йдуть дивитися першоджерело, і ти одразу маркеруєшся як маргіналка", - каже Єфросиніна.

Нагадаємо, раніше ведуча розповідала, як її син Сашко реагує на обстріли. За словами ведучої, 11-річний хлопчик діє дуже зібрано. Зокрема, він сам бере маму за руку та веде в укриття.