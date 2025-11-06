16:22  06 листопада
Завтра в Україні без опадів і до +16
На Волині чоловік влаштував нарко-бізнес через Telegram
На Прикарпатті автівка вилетіла у кювет та перекинулася: водійка загинула
06 листопада 2025, 19:50

"Я не з тих, хто мовчатиме": Оля Полякова не планує здаватися з питанням Євробачення



Співачка Оля Полякова пояснила, що вона не збирається мовчати і буде говорити про несправедливість. Артистка переконана, що на Національному відборі на Євробачення

Про це повідомляє Люкс.ФМ, передає RegioNews.

За словами Олі Полякової, вона не буде мовчати. Вона зазначила, що питання не в ній, а в тому, яке буде майбутнє. На її думку, потрібно змінити систему, щоб підтримувати розвиток культури. Адже багато артистів до 2022 року відмовлялись від контрактів на території РФ.

Вона зазначила, що готова й надалі боротися за рівні умови.

"Моя мета – не конфлікт, а діалог. Я хочу, щоб наша система була орієнтована на підтримку, а не на те, щоб кого відсіяти, – зазначила співачка.

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова заявила, що збирається їхати на "Євробачення" і буде боротися за зміну правил: щоб скасували обмеження для артистів, які виступали в РФ після 2014 року. Артистка зазначила, що вона є громадянкою України, сплачує податки та має право брати участь в конкурсах.

Згодом "Суспільне" відповіло на це відмовою. Представники "Суспільного зазначили, що змінювати правила не будуть. До того ж, вони зауважили, що Національний відбір розпочався ще з вересня, а значить змінювати умови вже неможливо.

