05 ноября 2025, 19:50

"Мы дружим семьями": жена Виталия Козловского отреагировала на поцелуй ее мужа с Могилевской

05 ноября 2025, 19:50
Фото из открытых источников
Виталий Козловский и Наталья Могилевская удивили поклонников страстным поцелуем на сцене. Жена артиста призналась, какая у нее была реакция на это.

Об этом супруга певца сказала в комментарии "Бульвару Гордона", передает RegioNews.

Супруга Виталия Козловского Юлия Бакуменко призналась, что не ревновала мужа к Наталье Могилевской. Она также пошутила, что сама была в таком восторге от выступления артистки, что и сама поцеловала ее за кулисами. Кроме того, Юлия отметила, что Могилевская уже много лет является творческой музой Козловского.

"А еще мы дружим семьями, у Натальи прекрасная семья, как и у нас. Так что поводов для ревности нет", - говорит Юлия Бакуменко.

Поцелуй Козловского и Могилевской

Недавно у Натальи Могилевской был концерт в Киеве. На шоу она пригласила Виталия Козловского. Вместе они исполнили ее хит Отправила Message. Во время выступления артистки страстно поцеловались, что вызвало авацию публики. В соцсетях стали публиковали эти кадры, которые вызвали неоднозначную реакцию поклонников: одним понравился перфоменс, а другие — напоминают в комментариях, что у обоих артистов есть любимые люди.

