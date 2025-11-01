Фото из открытых источников

Даша Астафьева не скрывает, что у нее сейчас есть любимый человек и счастлив в отношениях. Однако свадьбу она не планирует

Об этом артистка рассказала в интервью Наталье Набок, передает RegioNews.

По словам певицы, она часто получает вопрос от поклонников о свадьбе. Однако сейчас она не хочет свадьбы. По словам Даши, она сама будет решать, что и когда произойдет.

"Сейчас война. Да, надо жить, но есть события, которые хочется отсрочить на более благоприятные времена. Мне лично сейчас тяжело. У меня большая внутренняя травма. Хочу дождаться мира в нашей стране. Мне не до праздников", - говорит Астафьева.

Она также добавила, что ее партнер имеет такую же позицию. Артистка отметила, что она не собирается отчитываться перед публикой о своей личной жизни.

Справка. Даша Астафьева – украинская певица, модель. После начала полномасштабной войны она присоединилась к волонтерскому движению, которое помогает украинской армии. Осенью 2022 года она запустила приложение по озвучиванию аудиокниг на украинском языке. Впоследствии она призналась, что основателем проекта ее любимый.