19:12  31 октября
В Житомирской области два автомобиля подорвались на минах, есть жертвы
15:04  31 октября
На Закарпатье с начала 2025 года в ЕС сбежали 15 пограничников
14:38  31 октября
Начало ноября удивит аномальной погодой: синоптикиня пообещала украинцам сюрпризы
01 ноября 2025, 01:50

"Мне не до праздников": певица Даша Астафьева призналась, почему она до сих пор не замужем

01 ноября 2025, 01:50
Фото из открытых источников
Даша Астафьева не скрывает, что у нее сейчас есть любимый человек и счастлив в отношениях. Однако свадьбу она не планирует

Об этом артистка рассказала в интервью Наталье Набок, передает RegioNews.

По словам певицы, она часто получает вопрос от поклонников о свадьбе. Однако сейчас она не хочет свадьбы. По словам Даши, она сама будет решать, что и когда произойдет.

"Сейчас война. Да, надо жить, но есть события, которые хочется отсрочить на более благоприятные времена. Мне лично сейчас тяжело. У меня большая внутренняя травма. Хочу дождаться мира в нашей стране. Мне не до праздников", - говорит Астафьева.

Она также добавила, что ее партнер имеет такую же позицию. Артистка отметила, что она не собирается отчитываться перед публикой о своей личной жизни.

Справка. Даша Астафьева – украинская певица, модель. После начала полномасштабной войны она присоединилась к волонтерскому движению, которое помогает украинской армии. Осенью 2022 года она запустила приложение по озвучиванию аудиокниг на украинском языке. Впоследствии она призналась, что основателем проекта ее любимый.

шоу-бизнес
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
Секреты киберспортсменов: как оптимизировать ПК для максимальной скорости
31 октября 2025, 20:40
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
