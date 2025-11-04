Фото з відкритих джерел

На шоу "Холостяк" актор Тарас Цимбалюк розповів, чи були в нього службові романи. За його словами, він усвідомлює, що може складати таке враження, що все це конвеєр любовних інтриг

Про це повідомляє "УНІАН", передає RegioNews.

За словами акторка, часто люди приписують йому роль ловеласа. За його словами, це не так. Він зазначив, що неможливо будувати романтичні стосунки з кожною партнеркою на знімальному майданчику. На його думку, це вже не дуже здорова поведінка.

"Якщо у тебе буде романтика у кожному проєкті, ти будеш розпилятися, в кожну закохуватися і з кожною мати якісь стосунки, то це вже не здорова історія. Ясно, що ніхто ні від чого не застрахований — це однозначно, але якщо так статистично подивитися на 15 років моєї роботи в кіно, то я не закручував романи з актрисами", - каже актор.

Він також зазначив, що і він сам, і його колеги звикли відділяти реальне життя від роботи. Навіть якщо сцена інтимна, каже Тарас, всі знають, що буде команда "стоп", після якої все припиняється.

Нагадаємо, 17 жовтня вийшов перший випуск шоу "Холостяк", де учасниці будуть боротися за серце Тараса Цимбалюка. При цьому раніше навколо актора Цимбалюка в соцмережі було чимало критики. Наприклад, за те, як колись він веселився під російські пісні з блогеркою Анною Алхім.

Проте ведучий Григорій Решетник заступився за нього, зауваживши, що Тарас просив вибачення за свої помилки публічно.