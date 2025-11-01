"Целовал, целую и буду целовать тех, кого я люблю": ведущий Алексей Суханов расставил точки над "i" после фото, где он целует товарища

Фото из открытых источников

Ведущий Алексей Суханов поделился подробностями личной жизни. По его словам, он пока не спешит по поводу свадьбы с любимым человеком

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам ведущего, сейчас он хочет жить и ценить моменты счастья, а не мечтать о свадьбе. Алексей Суханов заметил, что у свадьбы тоже нет ничего плохого, однако он такой мечты не имеет. Однако он добавил, что если его любимый человек захочет свадьбу, это будет обязательно сделано.

Также он в очередной раз прокомментировал фото, где целует коллегу Святослава Соломко. После этого кадра многие в соцсетях начали его критиковать. Однако ведущий отметил, что это любовь и человечность – это нормальное явление.

"Мне по барабану. Я целовал, целую и буду целовать тех, кого я люблю, ценю и берегу. Мне плевать, кто и как к этому относится. У кого-то шоры на глазах — это не моя проблема. А проблема тех, кто до сих пор не может понять, что проблема человечности, заветов, что нежности и любви — вполне нормальное. это дура. Единственный совет — избавляться. А я буду жить так, как хочу", - говорит Алексей Суханов.

Напомним, ранее ведущий рассказывал, что в его жизни появился любимый человек. Подробностями он не делился, однако заметил, что он стал испытывать истинное счастье.