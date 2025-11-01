19:12  31 октября
01 ноября 2025, 01:30

"Целовал, целую и буду целовать тех, кого я люблю": ведущий Алексей Суханов расставил точки над "i" после фото, где он целует товарища

01 ноября 2025, 01:30
Фото из открытых источников
Ведущий Алексей Суханов поделился подробностями личной жизни. По его словам, он пока не спешит по поводу свадьбы с любимым человеком

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам ведущего, сейчас он хочет жить и ценить моменты счастья, а не мечтать о свадьбе. Алексей Суханов заметил, что у свадьбы тоже нет ничего плохого, однако он такой мечты не имеет. Однако он добавил, что если его любимый человек захочет свадьбу, это будет обязательно сделано.

Также он в очередной раз прокомментировал фото, где целует коллегу Святослава Соломко. После этого кадра многие в соцсетях начали его критиковать. Однако ведущий отметил, что это любовь и человечность – это нормальное явление.

"Мне по барабану. Я целовал, целую и буду целовать тех, кого я люблю, ценю и берегу. Мне плевать, кто и как к этому относится. У кого-то шоры на глазах — это не моя проблема. А проблема тех, кто до сих пор не может понять, что проблема человечности, заветов, что нежности и любви — вполне нормальное. это дура. Единственный совет — избавляться. А я буду жить так, как хочу", - говорит Алексей Суханов.

Напомним, ранее ведущий рассказывал, что в его жизни появился любимый человек. Подробностями он не делился, однако заметил, что он стал испытывать истинное счастье.

31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
