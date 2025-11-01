Фото из открытых источников

Не так давно артистка на сцене поцеловалась с девушкой, обсуждавшейся в соцсетях. Певица рассказала, что это было на самом деле

Об этом артистка рассказала в интервью Славе Демину, передает RegioNews.

По словам Екатерины Павленко, этот поцелуй не имел никакого подтекста. Как оказалось, она просто подверглась эмоциям и драйву от выступления.

"Это было просто в моменте, рок-н-ролл. Концерт, драйв, все кайфовали. Я не планировала этого, просто эмоции. Но потом поняла, что возможно для кого-то это было серьезнее. Мне жаль, что не подумала об этом тогда", - говорит певица.

Екатерина Павленко отметила, что в прошлом у нее не было романтических отношений с женщинами и не было таких чувств. Однако, по ее словам, она может увлекаться девушками. В частности, их красотой и энергией. При этом личную жизнь она не хочет комментировать.

"Я не хочу выносить свои отношения в целом. Нужно помнить и за другого человека. Все пусть лучше слушают музыку. У меня все стабильно", - говорит Павленко.

Справка. К группе Go_A Екатерина Павленко присоединилась в 2012 году. В 2020 году фолк-коллектив выиграл на Национальном отборе на Евровидение с песней "Соловей". Эту композицию Европа не услышала, потому что произошла пандемия. Уже в 2021 году бэнд представил Украину на Евровидении, но уже с песней Шум. Тогда они получили 5 место в финале.