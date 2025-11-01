19:12  31 октября
В Житомирской области два автомобиля подорвались на минах, есть жертвы
15:04  31 октября
На Закарпатье с начала 2025 года в ЕС сбежали 15 пограничников
14:38  31 октября
Начало ноября удивит аномальной погодой: синоптикиня пообещала украинцам сюрпризы
01 ноября 2025, 00:30

"Начал ухаживать еще при поступлении": украинская актриса рассказала о своем опыте со скандальным режиссером Белоусом

01 ноября 2025, 00:30
Фото из открытых источников
Украинская актриса Алена Якименко рассказала о своем опыте общения со скандальным режиссером Андреем Белоусом. По ее словам, в его "схеме" ему помогала помощница

Об этом артистка рассказала в интервью Маричке Падалко, передает RegioNews.

По словам актрисы, Белоус стал проявлять к ней внимание еще тогда, когда она вступала. Он хотел, чтобы она училась именно у него, и убедить Алену пыталась помощница режиссера. Однако она все же избрала другого куратора.

По словам Якименко, Белоусу помогала его ассистентка. Она сама начинала заигрывать со студентками.

"У нас разрослось общение, и она начала намекать на какие-то сексуальные темы, мол, она в меня влюблена. У него была такая схема: если не он обольщал, то из-за помощницы, которая потом приводила девушек к нему", - говорит актриса.

Когда ей исполнилось 18, Белоус пригласил ее "на кофе" в свой кабинет. Там его поведение было непристойным, загадывает Якименко.

"Он начал меня гладить за плечи, тянуть за волосы, потом сел передо мной на коленях и потянулся целовать. Я его оттолкнула. Потом мы общались только через сообщения", - говорит актриса.

Она также рассказала, что когда начала работать в Молодом театре, она и многие девушки боялись заходить в его кабинет. По ее словам, режиссер наказывал ее изоляцией и ограничением ролей.

"В последний раз, когда я выпускала премьеру детского мюзикла, он позвал меня в кабинет, чтобы отправить фото. Сидит рядом, подсовывается, кладет руку. Я говорю, что мне нужно бежать. Он обиделся, сказал: "Я что, какой-то извращенец?" После того отношение ко мне изменилось - мне перестали давать главные роли, он ревновал к другим режиссерам", - говорит она.

Напомним, эксруководитель "Молодого театра" и преподаватель университета имени Карпенко-Карого Андрей Белоус сообщены о подозрении в изнасиловании и сексуальном насилии студенток, в том числе несовершеннолетних. По данным следствия, Белоус создавал атмосферу устрашения, обесценивал и унижал студенток, которые отказывались от его притязаний, лишал их участия в спектаклях и ставил под угрозу их обучение.

20 октября ему избрали меру пресечения: содержание под стражей до 17 декабря. Сам Белоус это решение не комментировал.

31 октября 2025
Секреты киберспортсменов: как оптимизировать ПК для максимальной скорости
31 октября 2025, 20:40
