22:03  29 октября
На Одесщине стартует отопительный сезон: когда в домах станет тепло
19:43  29 октября
В Киеве гражданина Турции подозревают в сексуальном насилии над 10-летним мальчиком
19:30  29 октября
Смертельное ДТП в Житомирской области: пассажир погиб, а водитель скрылся с места аварии
UA | RU
UA | RU
30 октября 2025, 01:30

Певица FIINKA рассказала, почему ее муж не мобилизовался в ВСУ

30 октября 2025, 01:30
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Муж певицы, актер Юрий Вихованец, имеет бронирование как актер Ивано-Франковского национального академического драматического театра имени Ивана Франко. Артистка рассказала, что его мучает то, что он не в армии

Об этом сообщает Люкс.ФМ, передает RegioNews.

По словам артистки, в начале полномасштабного вторжения Юрий хотел сразу мобилизоваться. Тогда FIINKA с сыном отправилась в Польшу, а ее муж остался в штабе при театре, созданном в 2022 году.

В театре в то время принимали переселенцев. Актеры, в частности, делали для них представления. Юра отвечал за безопасность и проверял, не осталось ли никаких посторонних предметов. При этом артистка отметила, что его очень мучает, что он не в армии.

"Это не так меня давит, как моего Юрка. Я просто знаю, что у него на совести и как его это мучает. Ну, но он для себя ходит учится всяким военным штукам. На всякий случай", - говорит FIINKA.

Справка. Ирина Воспитанник (FIINKA) - украинская певица, автор, блоггер. Участница национального отбора на Евровидение. С мужем Юрием Воспитанником познакомилась во время учебы в театральном. В 2018 году они поженились. Пара воспитывает сына Владислава.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес
Певец EL Кравчук признался, сколько он на самом деле зарабатывает
29 октября 2025, 02:30
"Это не значит, что не нужен мужчина рядом": певица Тина Кароль призналась, почему на самом деле она так и не вышла замуж во второй раз
29 октября 2025, 01:30
7-месячную дочь актрисы Анны Кощмал ночью забрали в больницу: что произошло
28 октября 2025, 02:50
Все новости »
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
Певица Алина Гросу попала в скорую: артистка объяснила, что с ней произошло
30 октября 2025, 00:50
"Что можно было сделать": муж Оли Поляковой впервые прокомментировал замужество старшей дочери
30 октября 2025, 00:30
Журналисты нашли недостроенный дворец Комарницкого в Киевской области
29 октября 2025, 23:11
Почти 100 тысяч украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет уехали из Украины за 2 месяца
29 октября 2025, 22:55
Закарпатцев призывают реагировать на тревогу: ОВА напоминает о безопасности
29 октября 2025, 22:52
Ветеранам повысят зарплату до 16 000 грн за общественно полезные работы, – Свириденко
29 октября 2025, 22:32
Медики заявили о преследовании из-за смерти пациента-миллионера в Одессе
29 октября 2025, 22:25
На Одесщине стартует отопительный сезон: когда в домах станет тепло
29 октября 2025, 22:03
Решилась из-за больших долгов: в Ровенской области женщина ограбила собственную родственницу
29 октября 2025, 21:50
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Алексей Гончаренко
Все блоги »