Муж певицы, актер Юрий Вихованец, имеет бронирование как актер Ивано-Франковского национального академического драматического театра имени Ивана Франко. Артистка рассказала, что его мучает то, что он не в армии

Об этом сообщает Люкс.ФМ, передает RegioNews.

По словам артистки, в начале полномасштабного вторжения Юрий хотел сразу мобилизоваться. Тогда FIINKA с сыном отправилась в Польшу, а ее муж остался в штабе при театре, созданном в 2022 году.

В театре в то время принимали переселенцев. Актеры, в частности, делали для них представления. Юра отвечал за безопасность и проверял, не осталось ли никаких посторонних предметов. При этом артистка отметила, что его очень мучает, что он не в армии.

"Это не так меня давит, как моего Юрка. Я просто знаю, что у него на совести и как его это мучает. Ну, но он для себя ходит учится всяким военным штукам. На всякий случай", - говорит FIINKA.

Справка. Ирина Воспитанник (FIINKA) - украинская певица, автор, блоггер. Участница национального отбора на Евровидение. С мужем Юрием Воспитанником познакомилась во время учебы в театральном. В 2018 году они поженились. Пара воспитывает сына Владислава.