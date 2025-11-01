"Почав залицятися ще під час вступу": українська акторка розповіла про свій досвід зі скандальним режисером Білоусом

Фото з відкритих джерел

Українська акторка Альона Якименко розповіла про свій досвід спілкування зі скандальним режисером Андрієм Білоусом. За її словами, в його "схемі" йому допомагала помічниця

Про це артистка розповіла в інтерв'ю Марічці Падалко, передає RegioNews.

За словами акторки, Білоус почав виявляти до неї увагу ще тоді, коли вона вступала. Він хотів, щоб вона навчалась саме в нього, і переконати Альону намагалась помічниця режисера. Проте вона все ж обрала іншого куратора.

За словами Якименко, Білоусу допомагала його асистентка. Вона сама починала загравати до студенток.

"У нас розрослося спілкування, і вона почала натякати на якісь сексуальні теми, мовляв, вона в мене закохана. У нього була така схема: якщо не він зваблював, то через помічницю, яка потім приводила дівчат до нього", - каже акторка.

Коли їй виповнилось 18, Білоус запросив її "на каву" до свого кабінету. Там його поведінка була непристойна, загадує Якименко.

"Він почав мене гладити за плечі, тягти за волосся, потім сів переді мною навколішки й потягнувся цілувати. Я його відштовхнула. Потім ми спілкувалися лише через повідомлення", - каже акторка.

Вона також розповіла, що коли почала працювати в Молодому театрі, вона та багато дівчат боялись заходити до його кабінету. За її словами, режисер карав її ізоляцією та обмеженням ролей.

"Востаннє, коли я випускала прем’єру дитячого мюзиклу, він покликав мене до кабінету, щоб надіслати фото. Сидить поруч, підсовується, кладе руку. Я кажу, що мені треба бігти. Він образився, сказав: "Я що, якийсь збоченець?” Після того ставлення до мене змінилося — мені припинили давати головні ролі, він ревнував до інших режисерів", - каже вона.

Нагадаємо, екскерівнику "Молодого театру" та викладачу університету імені Карпенка-Карого Андрію Білоусу повідомлено про підозру у зґвалтуванні та сексуальному насильстві студенток, зокрема неповнолітніх. За даними слідства, Білоус створював атмосферу залякування, знецінював і принижував студенток, які відмовлялися від його домагань, позбавляв їх участі у виставах і ставив під загрозу їх навчання.

20 жовтня йому обрали запобіжний захід: тримання під вартою до 17 грудня. Сам Білоус це рішення не коментував.