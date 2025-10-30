Фото из открытых источников

Об этом сообщает Люкс.ФМ, передает RegioNews.

Артистка рассказала, что не могла полностью открыть глаз, потому что он начинал болеть и слезиться. Проблема возникла за несколько часов до съемок нового фильма. В результате певица попала в скорую. Однако певица не потеряла юмор и заметила, что она могла бы сниматься в образе пирата с повязкой на глазу.

Впоследствии она рассказала, что послужило причиной. Как оказалось, это произошло из-за того, что у нее выпала ресница.

"У меня стирание роговицы. Девушки, не наращивайте ресницы, при всем моем уважении к мастерам. У меня просто выпала ресница, это может быть с каждым, я пыталась ее целый день вынуть, и она мне поцарапала роговицу. Теперь антибиотиков куча, сказали следить. А мне завтра на съемки", – рассказала Алина Гросу.

Напомним, ранее певица объяснила, почему она не хочет показывать своего супруга. Это уже второй брак. Артистка отметила, что она не хочет делать отношения публичными, чтобы потом не пришлось публично что-либо объяснять.