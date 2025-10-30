22:03  29 октября
30 октября 2025, 00:30

"Что можно было сделать": муж Оли Поляковой впервые прокомментировал замужество старшей дочери

30 октября 2025, 00:30
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В этом году старшая дочь Оли Поляковой вышла замуж. Родители узнали об этом через социальные сети, а не от самой Маши. Теперь мужчина Поляковой рассказал, как относится к зятю

Об этом сообщает Люкс.ФМ, передает RegioNews.

По словам Вадима Буряковского, он просто ничего не мог бы с этим поделать. Маша ведь сейчас живет в США. При этом зять ему нравится, но бизнесмен говорит, что делать выводы еще рано.

"Зять – музыкант, симпатичный парень. А дальше будем видеть по делам", — говорит мужчина Оли Поляковой.

Следует отметить, что Маша и Эден еще не праздновали свадьбу. Пара просто зарегистрировала брак, но не устраивала традиционную "вечерку" пока. При этом Оля Полякова в интервью признавалась, что она не собирается оплачивать свадьбу старшей дочери. По мнению артистки, если Маша уже вышла замуж, то оплачивать свадьбу должен мужчина или она сама, но не мама.

