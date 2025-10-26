18:20  26 октября
26 октября 2025, 18:45

Бывшая девушка "Холостяка" Цимбалюка впервые прокомментировала их разрыв

26 октября 2025, 18:45
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Бывшая девушка нынешнего "Холостяка" Тараса Цымбалюка – Светлана Готочкина – впервые высказалась по поводу их разрыва

Об этом сообщает RegioNews.

В своем Instagram она ответила на вопросы подписчиков, которые поинтересовались, не из-за участия ли актера в шоу прекратились их отношения.

Светлана призвала не верить всему, что пишут в СМИ:

"Никогда не обсуждала свою личную жизнь публично - и сейчас не буду. Не все, что показывают на экранах, касается реальности. Реальность всегда глубже заголовков", - отметила она.

Девушка добавила, что ей присылают "кринжевы" видео и статьи о Цымбалюке, однако она просит этого не делать.

Сейчас Светлана одинока и говорит, что пока не встретила человека, которому могла бы доверить свою жизнь. Также она призналась, что раньше мечтала о троих детях, но сейчас это желание исчезло.

Напомним, 17 октября вышел первый выпуск шоу "Холостяк", где участники будут бороться за сердце Тараса Цымбалюка. Он в интервью также рассказал о своем типе женщин.

Как известно, актера часто критикуют в соцсетях. Например, за то, как когда-то он веселился под российские песни с блоггером Анной Алхим. Однако ведущий Григорий Решетник вступился за него, заметив, что Тарас извинялся за свои ошибки публично.

Тарас Цымбалюк актер Холостяк девушка разврив отношений
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
