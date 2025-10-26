Бывшая девушка "Холостяка" Цимбалюка впервые прокомментировала их разрыв

Фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews.

В своем Instagram она ответила на вопросы подписчиков, которые поинтересовались, не из-за участия ли актера в шоу прекратились их отношения.

Светлана призвала не верить всему, что пишут в СМИ:

"Никогда не обсуждала свою личную жизнь публично - и сейчас не буду. Не все, что показывают на экранах, касается реальности. Реальность всегда глубже заголовков", - отметила она.

Девушка добавила, что ей присылают "кринжевы" видео и статьи о Цымбалюке, однако она просит этого не делать.

Сейчас Светлана одинока и говорит, что пока не встретила человека, которому могла бы доверить свою жизнь. Также она призналась, что раньше мечтала о троих детях, но сейчас это желание исчезло.

Напомним, 17 октября вышел первый выпуск шоу "Холостяк", где участники будут бороться за сердце Тараса Цымбалюка. Он в интервью также рассказал о своем типе женщин.

Как известно, актера часто критикуют в соцсетях. Например, за то, как когда-то он веселился под российские песни с блоггером Анной Алхим. Однако ведущий Григорий Решетник вступился за него, заметив, что Тарас извинялся за свои ошибки публично.