18:20  26 жовтня
Дощі, вітер і мокрий сніг: якою буде погода в Україні 27 жовтня
13:52  26 жовтня
Перелазив через вагон: на Одещині 8-річну дитину вдарило струмом
13:21  26 жовтня
На Рівненщині у кюветі знайшли авто із загиблим водієм
26 жовтня 2025, 18:45

Колишня дівчина "Холостяка" Цимбалюка вперше прокоментувала їхній розрив

26 жовтня 2025, 18:45
Фото: з відкритих джерел
Колишня дівчина нинішнього "Холостяка" Тараса Цимбалюка – Світлана Готочкіна – вперше висловилася щодо їхнього розриву

Про це інформує RegioNews.

У своєму Instagram вона відповіла на запитання підписників, які поцікавилися, чи не через участь актора в шоу припинилися їхні стосунки.

Світлана закликала не вірити всьому, що пишуть у ЗМІ:

"Ніколи не обговорювала своє особисте життя публічно – і зараз не буду. Не все, що показують на екранах, стосується реальності. Реальність завжди глибша, ніж заголовки", – зазначила вона.

Дівчина додала, що їй надсилають "крінжов" відео та статті про Цимбалюка, однак вона просить цього не робити.

Нині Світлана самотня й каже, що поки не зустріла людину, якій би могла довірити своє життя. Також вона зізналася, що раніше мріяла про трьох дітей, але зараз це бажання зникло.

Нагадаємо, 17 жовтня вийшов перший випуск шоу "Холостяк", де учасниці будуть боротися за серце Тараса Цимбалюка. Він в інтерв'ю також розповів про свій тип жінок.

Як відомо, актора часто критикують у соцмережах. Наприклад, за те, як колись він веселився під російські пісні з блогеркою Анною Алхім. Проте ведучий Григорій Решетник заступився за нього, зауваживши, що Тарас просив вибачення за свої помилки публічно.

