Фото: facebook.com/artem.stovpackij

Стало известно о гибели участника команды КВН "С потолка". Артем Столпяцкий погиб на фронте

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Друзья актера отметили, что им тяжело поверить в утрату. Близкий человек погибшего Оля Нестеренко отметил, что Артем Стопецкий был очень светлым человеком.

Справка. Артём был одним из самых талантливых участников украинского КВН. Он был участником команды "С потолка", которая была одной из самых успешных в Черниговской лиге.

Команда была с начала 2000-х годов. В 2012 году команда представляла Чернигов на фестивале Ялтинской всеукраинской открытой лиги КВН "ЯВОЛК", где поделили первое место с командой из Сум.