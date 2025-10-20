Фото з відкритих джерел

Учасник відомого українського рок-гурт помер. Про це стало відомо з його соцмереж

На сторінці артиста у Facebook опублікували фото з чорною стрічкою, передає RegioNews.

Таким чином, на сторінці музиканта повідомили про його смерть. Андрію Яценкові було лише 55 років. При цьому жодної інформації про причини смерті немає. У коментарях прихильники гурту масово пишуть, що це можуть повірити в цю звістку.

Слід зазначити, що лише через 10 днів повинен був початися тур гурту "Під дощем".

Нагадаємо, що Андрій Яценко (відомий також як Дизель) був засновником та лідером рок-гурту Green Grey. Він зазначав, що музиканти не повинні бути осторонь того, чим живе країна. Під час повномасштабної війни гурт перезаписував відомі хіти вже українською мовою, а також проводили благодійні концерти для зборів для ЗСУ.