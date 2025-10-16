Фото з відкритих джерел

Відомий український військовий показав фото зі свого весілля. Через три роки після офіційного шлюбу він вирішив все ж влаштувати світкування

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Валерій Маркус опублікував фото зі свого весілля. Тут можна побачити його в костюмі та його дружину в білій сукні нареченої. Вони позували біля картини Тараса Шевченка "Катерина”.

"Під час відпустки взяв участь у своєму весіллі. Після трьох років шлюбу. Сподобалося”, - підписав фото військовий.

Нагадаємо, Валерій Маркус уклав шлюб у лютому 2023 року. Тоді він розповів, що "узаконив" стосунки, проте не святкував весілля. При цьому хто саме його дружина, Валерій Маркус не розповідає. Це він вирішив залишити особистим.