Ветеран Валерій Маркус показав кадр зі свого весілля
Відомий український військовий показав фото зі свого весілля. Через три роки після офіційного шлюбу він вирішив все ж влаштувати світкування
Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.
Валерій Маркус опублікував фото зі свого весілля. Тут можна побачити його в костюмі та його дружину в білій сукні нареченої. Вони позували біля картини Тараса Шевченка "Катерина”.
"Під час відпустки взяв участь у своєму весіллі. Після трьох років шлюбу. Сподобалося”, - підписав фото військовий.
Нагадаємо, Валерій Маркус уклав шлюб у лютому 2023 року. Тоді він розповів, що "узаконив" стосунки, проте не святкував весілля. При цьому хто саме його дружина, Валерій Маркус не розповідає. Це він вирішив залишити особистим.
