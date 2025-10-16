01:30  16 жовтня
Музикант Андрій Хливлюк розповів, де він служить насправді
18:11  15 жовтня
Російський паспорт мера Одеси Труханова: з'явилися нові деталі справи
17:55  15 жовтня
В Україну йде потепління до +15 градусів
16 жовтня 2025, 00:30

Шахраї обікрали відому українську блогерку на понад 6 мільйонів

16 жовтня 2025, 00:30
Фото з відкритих джерел
Відома блогерка Ксюша Манекен розповіла, що її бренд одягу ошукали аферисти. Йдеться про суму близько 150 тисяч доларів

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами блогерки, вона хотіла зняти певну суму з рахунку. Це вони планувала зробити з допомогою співробітника Монобанку, клієнткою якого є. У банку вся комунікація здійснюється через телеграм-бот, тому Ксюша знайшла його в застосунку, але він виявився підставним.

"Я натисла кнопку "старт" і мені написали, що зі мною зв’яжеться менеджер. Мені зателефонували, я описала своє питання, менеджер сказав: "Так, звісно ви можете зняти кошту в будь-якому відділенні, ми зробимо заявку, але я бачу у вашому додатку якусь помилку. Його треба перевстановити. Зараз вам надійте повідомлення, ви натиснете "згодна", і ми його потім перевстановимо", - розповіла Ксюша Манекен.

За словами блогерки, вона не називала свій номер рахунку чи пароль. Проте шахраї через браузер, маючи її номер телефону, змогли зайти в особистий кабінет.

"Тобто, я пустила їх як довірений пристрій. Менеджер каже мені: "Все, будемо лагодити цей баг, можете видаляти додаток, ми його перевстановимо". Я видаляю, і в цей момент з мого ФОПу починають знімати кошти", - поділилась вона своєю історією.

Довідка. Ксюша Манекен — популярна українська блогерка. В минулому вона працювала в ескорті. У цій сфері вона була чотири роки, відвідуючи різні країни та супроводжуючи арабських шейхів та українських олігархів. Тепер ескорт лишився в минулому. Сьогодні дівчина займається розвитком свого блогу, фотографією, а також своїм бізнесом — шлюбним агентством.

07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Олексій Гончаренко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
