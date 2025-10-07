11:12  07 жовтня
07 жовтня 2025, 14:58

Розкрадання коштів на каретах "швидких": у Києві розпочали розслідування

07 жовтня 2025, 14:58
Фото з відкритих джерел
У столиці повідомили про підозру начальнику служби матеріально-технічного забезпечення КО "Київмедспецтранс". Він у змові із заступником директора комунального об'єднання та посадовими особами приватного підприємства, заволоділи бюджетними коштами

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, кошти виділялись на закупівлю автозапчастин для карет швидкої медичної допомоги. Посадовці "Київмедспецтранс" забезпечили перемогу у ньому потрібного підприємства в тендері. Після цього було укладено договір на 5,4 мільйона гривень. Переможець постачав запчастини за завищеними цінами.

При цьому начальник служби матеріально-технічного забезпечення, готував та видавав документи, на підставі яких була завищена очікувана вартість автозапчастин.

За даними експертизи, завищення цін було на понад 1,9 мільйона гривень. Тепер винуватцям загрожує до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Києві почали розслідувати розкрадання коштів на закупівлі автомобілей для рятувальників. За даними слідства, за них переплатили близько 11 мільйонів гривень.

