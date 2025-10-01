16:37  01 жовтня
Відомий телеведучий добровільно мобілізувався до ЗСУ
Наслідки зливи в Одесі: автобус і авто провалилися під землю
До Києва з неанонсованим візитом приїхала принцеса Анна
01 жовтня 2025, 20:50

Помер співзасновник гурту "Піккардійська терція", який виконав легендарну "Пливе кача"

01 жовтня 2025, 20:50
фото facebook.com/pikkardijska.tercia
Стало відомо про смерть одного зі співзасновників гурту "Піккардійська терція". Йому було 50 років

Про це повідомляє BBC, передає RegioNews.

У гурті "Піккардійська терція" повідомили про смерть Богдана Богача. Він пішов з життя у віці 50 років. Зазначається, що він покинув формацію лише у 2024 році після 30 трьох кар'єри за станом здоров'я.

"Раптово пішов з життя непересічний чоловік, наш добрий і надійний друг, один із чотирьох засновників "Піккардійська терція", з яким ми пройшли пліч-о-пліч у творчості понад 30 років, володар неперевершеного голосу - басу, Богдан Богач", - йдеться в заяві гурту.

Слід зазначити, що для українців особливо відома пісня "Гей, пливе кача", яку виконав цей гурт. Саме ця композиція лунала під час поховання героїв Небесної сотні. Тепер вона стала символом прощання з героями, які загинули за Україну.

Нагадаємо, раніше пішов з життя учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун. У 2022 році він долучився до лав ЗСУ.

культура музика
