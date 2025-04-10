Умер звезда "Лиги смеха"

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Не стало участника "Лиги смеха" Александра Чечуна. В 2022 году он присоединился к рядам ВСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальную страницу в Instagram "Лиги смеха".

"В лигосмешной семье траур. Ушел из жизни Александр Чечун "Стадион Диброва". Соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении, опубликованном в Stories.

Впоследствии новость о смерти Александра Чечуна подтвердили и другие его коллеги. В частности, товарищ по команде "Стадион Диброва", актер "Квартала 95", ведущий Владимир Мартынец.

О причине смерти Чечуна пока ничего неизвестно.

Напомним, юморист Игорь Ласточкин мобилизовался в ВСУ.