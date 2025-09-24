Фото из открытых источников

21 сентября в Коростышеве состоялось торжественное открытие памятника музыканту Андрею Кузьменко (Кузьме Скрябину). Памятник составляет три метра в высоту. На граните выгравированы слова: "Не стесняйся, это твоя земля". Это строчка из песни группы "Скрябин" "Сам себе страна".

Идея создания памятника принадлежит художнику и скульптору Алексею Марковскому. Он сделал скульптуру, а городской совет его поддержал. По словам художника, при создании монумента он вдохновлялся образом Кобзаря.

"Эту идею я вынашивал давно. Потому что Кузьма — один из моих любимых украинских исполнителей. Его творчеством я восхищаюсь еще с 90-х годов. Он для меня не просто певец, для меня он носитель глубоких философских суждений о жизни, об Украине, о нашем месте во Вселенной. Может, для кого-то он прицелен, но для меня он прикольный, но для меня прикольный, но для меня он прикольный, но для меня гуманистические идеалы. Он для меня - как Кобзарь современности, своего рода как просветитель", - говорит художник.

Фото: Суспільне

Напомним, что музыкант Андрей Кузьменко в возрасте 46 лет погиб в жутком ДТП в Днепропетровской области. 2 февраля он возвращался из Кривого Рога и попал в аварию. Похоронили артиста в семейном склепе на кладбище в Брюховичах, Львовская область.