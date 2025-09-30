15:26  30 вересня
30 вересня 2025, 23:50

На фронті загинув популярний український актор

30 вересня 2025, 23:50

Фото з відкритих джерел
Читайте также


Стало відомо, що загинув популярний український актор, волонтер та музикант. Відомо, що він доєднався до ЗСУ у 2023 році

Про це повідомляє УНІАН, передає RegioNews.

Представники культурно-громадського центру "Шелтер Плюс" повідомили, що актор Андрій Нескубін загинув на фронті. Відомо, що він отримував поранення на фронті та переніс декілька операцій. На жаль, під час виконання завдання він загинув від російської авіабомби.

"Він воював два роки, пережив "нуль", поранення, тяжкі наслідки війни, операції. Загибель сталася за 12 км від фронту, коли він чергував у штабі. Стерла його війна розривом авіабомби", - йдеться в повідомленні.

Актору було 33 роки.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на фронті загинув актор Леся Курбаса та ""І люди, і ляльки" Андрій Синишин. Він загинув поблизу населеного пункту Юнаківка, що на Сумщині.

