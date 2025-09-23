Фото з відкритих джерел

Акторка Катерина Кузнецова живе на дві країни: Іспанія та Україна. При цьому вона зізналась, що в Києві їй комфортніше

Про це акторка розповіла в інтерв'ю Маші Єфросиніній, передає RegioNews.

За словами Катерини Кузнецової, її батьки наполягали на тому, щоб під час війни вона перебувала в безпечному місці. Їм спокійніше, якщо вона хоча б інколи виїжджає за кордон, щоб відпочити.

"Зараз мене заспокоює, що я поруч із батьками. Я скажу відверто, мені не дуже комфортно перебувати десь за кордоном, хоча це вимушена міра. Мої батьки попросили мене про це. Зрештою, й сама розумію, що мені заради ментального стану треба виїжджати, особливо після останніх обстрілів, які були в нас у травні, тобто в тому місці, де ми живемо", - каже артистка.

При цьому вона додала, що за кордоном їй не так добре. Катерина Кузнецова додала, що вдома все відчувається по-іншому, бо є можливість бути поруч із батьками.

Нагадаємо, Катерина Кузнецова тривалий час працювала у РФ, знімаючись у фільмах та серіалах. Зокрема, одна з її найпопулярніших ролей була в "Кухні". Після 2022 року, коли сталось повномасштабне вторгнення РФ в Україну, акторка знаходилась в Іспанії. Згодом вона сказала, що до Росії повертатися вона не збирається.