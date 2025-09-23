20:24  22 вересня
Журналіста Дениса Бігуса мобілізували до ЗСУ
18:30  22 вересня
У Запоріжжі охоронець дитячого садка працював на росіян
18:29  22 вересня
На Прикарпатті чоловік вбив знайомого сокирою
UA | RU
UA | RU
23 вересня 2025, 01:00

"Це вимушена міра": акторка Катерина Кузнецова розповіла, чому періодично виїжджає за кордон

23 вересня 2025, 01:00
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Акторка Катерина Кузнецова живе на дві країни: Іспанія та Україна. При цьому вона зізналась, що в Києві їй комфортніше

Про це акторка розповіла в інтерв'ю Маші Єфросиніній, передає RegioNews.

За словами Катерини Кузнецової, її батьки наполягали на тому, щоб під час війни вона перебувала в безпечному місці. Їм спокійніше, якщо вона хоча б інколи виїжджає за кордон, щоб відпочити.

"Зараз мене заспокоює, що я поруч із батьками. Я скажу відверто, мені не дуже комфортно перебувати десь за кордоном, хоча це вимушена міра. Мої батьки попросили мене про це. Зрештою, й сама розумію, що мені заради ментального стану треба виїжджати, особливо після останніх обстрілів, які були в нас у травні, тобто в тому місці, де ми живемо", - каже артистка.

При цьому вона додала, що за кордоном їй не так добре. Катерина Кузнецова додала, що вдома все відчувається по-іншому, бо є можливість бути поруч із батьками.

Нагадаємо, Катерина Кузнецова тривалий час працювала у РФ, знімаючись у фільмах та серіалах. Зокрема, одна з її найпопулярніших ролей була в "Кухні". Після 2022 року, коли сталось повномасштабне вторгнення РФ в Україну, акторка знаходилась в Іспанії. Згодом вона сказала, що до Росії повертатися вона не збирається.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес
Ведуча Леся Нікітюк зізналась, чи купує своєму сину дорогі речі
21 вересня 2025, 18:45
Ведуча Маша Єфросиніна розповіла, як вона доглядає за собою
20 вересня 2025, 01:30
Леся Нікітюк показала, як вона та її коханий радують один одного
20 вересня 2025, 00:30
Всі новини »
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
"Я чекаю пропозицій": Леся Нікітюк зізналась, чи хоче повернутися в кіно
23 вересня 2025, 02:00
Чи повернеться KAZKA на Євробачення: солістка гурту розставила крапки над "і"
23 вересня 2025, 01:40
Україна "заробила" майже 718 мільйона доларів на експорті м'яса
23 вересня 2025, 01:20
Співачка Наталія Могилевська зізналась, як відрізняються її доньки
23 вересня 2025, 00:40
Співачка Юлія Саніна зізналась, через що може сваритися з чоловіком
23 вересня 2025, 00:20
Як в Україні змінились ціни на продукти: що подорожчало більше, а що подешевшало
22 вересня 2025, 23:55
Акторка Наталка Денисенко відкриває власну справу: перші подробиці
22 вересня 2025, 22:15
У Львові побили 18-річну дівчину: поліція встановила нападниць
22 вересня 2025, 21:49
Конфлікт на дорозі переріс у бійку: на Рівненщині чоловік поранив знайомого ножем
22 вересня 2025, 21:22
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Всі публікації »
Остап Дроздов
Юрій Касьянов
Олексій Гончаренко
Всі блоги »