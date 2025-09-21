Фото из открытых источников

Украинка Екатерина Макаревич лишилась своего iPhone в Атлантическом океане. Смартфон нашелся и даже работал

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Екатерина Макаревич рассказала, что потеряла iPhone в Атлантическом океане у побережья Тенерифе. Телефон почти два месяца лежал на глубине 13 метров. Пока смартфон не нашел дайвер из Исландии. Мужчина связался с Екатериной и вернул ее гаджет.

После потери гаджета Екатерина воспользовалась функцией "Найти iPhone", обозначившее устройство как потерянное. Хотя надежд у нее не было. Позже ей позвонили из исландского номера. Сначала она подумала, что это спам, и не приняла звонок. Однако впоследствии дайвер Мартин написал Екатерине в соцсети, что поднял ее телефон с глубины 13 метров.

Дайвер заметил телефон только благодаря водонепроницаемому чехлу с фиолетовой лентой, купленному в сувенирном магазине за 5 евро.

"Через неделю телефон пришел. И каково было удивление, когда он даже положил чехол. Телефон полностью рабочий, в идеальном состоянии. Он абсолютно цел", - рассказала Екатерина.

Девушка также добавила, что Мартин оказался интересным человеком, который посетил 74 страны и участвовал в проектах National Geographic по наблюдению за китами и акулами.

Справка. "Найти iPhone" - это функция от Apple, позволяющая отслеживать местоположение ваших устройств Apple (iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods) на карте, воспроизводить на них звук, блокировать устройство в режиме потери и удаленно удалять из него данные при потере или краже.

Это позволяет увидеть, где находится устройство. Также эта функция отключает Apple Pay, чтобы другие люди не могли украсть деньги.