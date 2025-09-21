13:50  20 вересня
21 вересня 2025, 19:35

iPhone пережив дно океану: дайвер повернув втрачений гаджет українці

21 вересня 2025, 19:35
Фото з відкритих джерел
Українка Катерина Макаревич втратила свій iPhone в Атлантичному океані. Смартфон знайшовся, і навіть працював

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Катерина Макаревич розповіла, що загубила iPhone в Атлантичному океані біля узбережжя Тенерифе. Телефон майже два місяці лежав на глибині 13 метрів. Аж доки смартфон не знайшов дайвер з Ісландії. Чоловік зв'язався з Катериною та повернув її гаджет.

Після втрати гаджета Катерина скористалась функцією "Знайти iPhone", позначила пристрій як втрачений. Хоча надій у неї не було. Згодом їй подзвонили з ісландського номера. Спочатку вона подумала, що це спам і не прийняла дзвінок. Проте згодом дайвер Мартін написав Катерині в соцмережі, що підняв її телефон з глибини 13 метрів.

Дайвер помітив телефон лише завдяки водонепроникному чохлу з фіолетовою стрічкою, купленому в сувенірній крамниці за 5 євро.

"Через тиждень телефон прийшов. І яке було здивування, коли він навіть поклав чохол. Телефон повністю робочий, в ідеальному стані. Він абсолютно цілий", - розповіла Катерина.

Дівчина також додала, що Мартін виявився цікавою людиною, яка відвідала 74 країни та брала участь у проєктах National Geographic зі спостереження за китами та акулами.

Довідка. "Знайти iPhone" - це функція від Apple, яка дозволяє відстежувати місцезнаходження ваших пристроїв Apple (iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods) на карті, відтворювати на них звук, блокувати пристрій у режимі втрати та віддалено видаляти з нього дані у разі втрати або крадіжки.

Це дозволяє побачити, де знаходиться ваш пристрій. Також ця функція вимикає Apple Pay, щоб інші люди не могли вкрасти гроші.

