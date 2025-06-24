Фото: иллюстративное

Об этом сообщает команда Rakuten Viber, передает RegioNews.

Исследование, проведенное компанией Viber, показало, что значительная часть украинцев - 38% - ежедневно тратит от 4 до 6 часов на пользование смартфонами. При этом 63% опрошенных предпочитают именно голосовые звонки, а не текстовое общение.

Длительное пребывание перед экраном может привести к ряду негативных последствий. Среди них - нарушение сна, снижение концентрации, физическая нагрузка на глаза и психоэмоциональные проблемы, в том числе социальная изоляция. Именно поэтому специалисты призывают внимательно относиться ко времени, которое мы проводим с гаджетами.

Эксперты советуют ограничить использование телефонов до 2-3 часов в день, а также делать регулярные перерывы при работе со смартфоном. Особенно важно избегать использования устройств перед сном, чтобы уменьшить риски для качества отдыха и общего здоровья.

Таким образом, контроль времени на смартфоне поможет сберечь как физическое, так и психологическое благополучие. В то же время, голосовые звонки остаются популярным и эффективным способом коммуникации среди украинцев.

Напомним, банки будут передавать в налоговую информацию о счетах украинцев, – МинФин.