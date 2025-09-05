16:29  05 вересня
05 вересня 2025, 18:30

Netflix профінансу 20 українських фільмів: що у списку

05 вересня 2025, 18:30
Ілюстративне фото
Українська кіноакадемія у партнерстві з Netflix оголосила список кінопроєктів. Це стрічки, які отримають фінансову допомогу від стрімінгового сервісу

Про це повідомляє NV, передає RegioNews.

До списку увійшли різні проєкти. Це, зокрема, документальні та ігрові стрічки. Всі фільми зараз знаходяться на стадії виробництва або постпродакшену. Відомо, що кожен проєкт отримає грант у розмірі 15 тисяч доларів.

Які фільми у списку:

  • В повітрі, реж. та прод. Оксана Сигарева
  • Житє, реж. Євген Матвієнко, прод. Пилип Іллєнко
  • Журналіст, реж. Артем Шемет, прод. Іванна Слободянюк
  • З Радванки, реж. Томаш Гажлінскі, прод. Валерія Сочивець
  • За Перемогу!, реж. Валентин Васянович, прод. Ія Мислицька
  • Ідеальне місце, реж. та прод. Дмитро Сухолиткий-Собчук
  • Кожна смерть зменшує мене, реж. Сергій Баженов, прод. Інна Ласточкіна
  • Команда, реж. Олександр Сальніков, прод. Акім Галімов
  • Маріуполь-Алеппо-Грозний, реж. Ангеліна Карякіна, прод. Люба Кнорозок
  • Місто, реж. Станіслав Бітюцький, прод. Дмитро Суханов
  • Мрія Кіри, реж. Денис Колесніков, прод. Андрій Корнієнко
  • Наприкінці веселки, реж. Анастасія Ковальчук, прод. Христина Кривошеєва
  • Під жовтим небом, реж. Марина Назаренко, прод. Володимир Третьяков
  • Прислухаючись до світу, реж. Єлизавета Сміт, прод. Євген Рачковський
  • Сліди, реж. Аліса Коваленко, прод. Ольга Брегман
  • Сховай мене у світло, реж. Маркіян Мірошниченко, прод. Олександр Красеньков
  • Талант, реж. Анастасія Єрмоленко, прод. Андрій Суярко
  • Тато: століття питань без відповідей, реж. та прод. Оксана Бугрімова
  • Хрещатик 48/2, реж. Дмитро Авдєєв, прод. Олексій Комаровський
  • Це не повна картина, реж. Марина Степанська, прод. Юлія Сінькевич

Крім Української кіноакадемії та Netflix проєкт реалізується за підтримки програми ЄС House of Europe та Нью-Йоркської кіноакадемії.

Нагадаємо, раніше в мережі показали перший трейлер фільму "2000 метрів до Андріївки". В описі стрічки кажуть про те, що це історія про бійців Третьої штурмової бригади, які виборюють кожен метр української землі.

кіно культура
05 вересня 2025
07 серпня 2025
